الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جنيفر لوبيز وبن أفليك يتخذان قرارًا ببيع منزلهما المشترك.. هل انتهى زواجهما؟

جنيفر لوبيز وبن أفليك
جنيفر لوبيز وبن أفليك

بداية هذا الشهر، اتخذت النجمة جينيفر لوبيز وزوجها النجم بن أفليك قرارًا بعرض منزلهما، الذي كان يتشركان في اقتنائه منذ يونيو 2023 للبيع، ما أثار تكهنات رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول مستقبل علاقتهما واحتمالية انفصالهما وطلاقهما.

ورغم أن الشائعات ترتبط بالانفصال، فإن موقع People أوضح أن السبب وراء هذه الخطوة يعود إلى عدم رضا أي منهما عن المنزل الذي تبلغ قيمته 61 مليون دولار. وأكد مصدر مقرب من لوبيز أن أفليك لم يكن سعيدًا بالمنزل، مشيرًا إلى أنه بعيد عن أبنائه بالإضافة إلى أنه كبير جدًا بالنسبة لها كمغنية وممثلة.

وفي ظل هذه التكهنات، لم يتم الرد من قبل أفليك (البالغ من العمر 51 عامًا) أو لوبيز (البالغة من العمر 54 عامًا) على الأخبار المتداولة.

تفاصيل بيع منزل الثنائي بين أفليك وجنيفر لوبيز

فيما ذكرت وكالات الأنباء العالمية أن الزوجين قاما بتعيين سانتياغو أرانا، سمسار العقارات من وكالة The Agency، لبيع القصر الذي اشترياه العام الماضي بعد رحلة بحث طويلة عن منزل الزوجية المثالي. يسعى الزوجان لبيع القصر بسعر 65 مليون دولار، لكن موقع TMZ ذكر أنهما قد يتكبدان خسائر بملايين الدولارات نظرًا للتكاليف التي تكبداها في تجديد القصر بالإضافة إلى عمولة الوسيط وضريبة العقارات الباهظة.

وفقًا لموقع TMZ، تبحث جنيفر لوبيز عن منزل جديد، بينما يقيم بن أفليك في منزل يؤجره بقيمة 100 ألف دولار شهريًا في برينتوود بالقرب من زوجته السابقة جنيفر جارنر.

القصر يقع على مساحة 6 أفدنة ويتكون من 17 غرفة نوم ومنزل إضافي يوفر 10 آلاف قدم مربع من مساحة الإقامة للضيوف، بالإضافة إلى مرآب لـ 1 سيارة وموقف لـ80 سيارة ومجمع رياضي وصالة ألعاب رياضية وحلبة ملاكمة ومسبح بزاوية 150 درجة.

تفاصيل بيع منزل الثنائي بين افليك وجينفر لوبيز النجمة جينيفر لوبيز النجم بن أفليك وسائل التواصل الاجتماعي الثنائي بين افليك بين افليك جينفر لوبيز

مواد متعلقة

جنيفر جارنر تتمنى أن تسير الأمور بين بن أفليك وجنيفير لوبيز على ما يرام

بعد نفي الانفصال.. تعرف على قصة حب جينفر لوبيز وبن أفليك

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

المعمل الجنائى يعاين حريق السيارات داخل كومبوند شهير بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة