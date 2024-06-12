سقوط عصابة الشرطة المزيفة فى أكتوبر

بعد 5 أيام من البحث والتحري نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط أخطر عصابة لتزوير الدولارات وانتحال صفة ضباط شرطة في أكتوبر.

وردت معلومات إلى مباحث الجيزة بقيام عدد من الأشخاص بترويج عملات أجنبية ومحلية مزيفة، واستيلائهم على أموال من أحد الأجانب بعد إيهامه بأنهم ضباط شرطة.

قاد اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية فريق بحث استمر عمله لمدة 5 أيام حتى نجحت تحرياته في تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية في حقائب سفر، تبين أنها مزيفة ويساعدون لترويجها على عملائهم.

تم إلقاء القبض على أفراد العصابة وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.