باقة مميزة.. أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024- 1445 المكتوبة بالفصحى

بدأ العد التنازلي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك 1445-2024 على الانتهاء مع حلول اليوم السادس من شهر ذي الحجة 1445، لتتزايد معه عمليات البحث عن عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 المكتوبة باللغة العربية الفصحى والعامية؛ لتقديم التهنئة والمعايدة على الأهل والأصدقاء والأحباب.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024

ويستعرض "الدستور" باقة مميزة من أحدث عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 المكتوبة لإرسالها للأهل والأصدقاء بمناسبة قدوم العيد الكبير.

عيد أضحى مبارك علينا وعليكم، عسى أن يرزقنا الله تعالى من كرمة وجوده.

أدام الله عليكم الأعياد دهورا، وألبسكم لباس التقوى، عيدكم مبارك.

سبحان الذي كرم بني آدم وحمل الإنسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة عيد سعيد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

بأرق العبارات وأجمل الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات ابارك لكم قدوم عيد الأضحى أعاده المولى علينا وعليكم باليمن والبركات.

أقول لكل أحبتي واصدقائي كل عام وانتم إلى الله أقرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مرّ عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.

نتقدم إليكم أحبتي بأسمى آيات التبريكات بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

العيد فرحة للقاء الأحبة والأصدقاء كل عام وأنتم خير الصحبة.

كل عام وانتم بخير، عيد أضحى سعيد عليكم جميعا.

بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم العيد أعاده الله عليكم باليمن والبركة.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

كما نستعرض لكم مجموعة من رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024 المكتوبة بالعامية للاستعانة بها في تقديم التهنئة للأصدقاء وزملاء العمل.

بلغك الله فضل العشر، ونور صدرك كلما أفلت الشمس والقمر، وأزاح الله همك كلما حج فوج واعتمر، وجعل الله ذريتك كأبي بكر وعمر، وغفر الله لوالديك على مد البصر، وكثر الله أحبابك ومحبيك فيه بعدد ملايين البشر.

كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.

أسوق كلماتي على بتلات الزهر مكلَّلة بنسمات العطر لتقول لك: تقبل الله طاعتك وأدام المولى فرحتك.

بين دمعة وفرحة وبين وداع وتهنئة تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ما له قياس كل عام وأنت أسعد الناس.

صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم: عساكم من العايدين.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديك عشر حروف: عيدك مبارك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

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