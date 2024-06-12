إعلان جدول مؤجلات كأس مصر للأهلي والزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، جدول مباريات دور الـ 32 المؤجلة لبطولة كأس مصر لكرة القدم، في موسمها 2023-2024.

وتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك، وبيراميدز في هذا الدور، حيث كان من المقرر مواجهة كل منهم لأندية الألومنيوم، بروكسي، والنصر القاهري على الترتيب، وذلك نظرًا لاستدعاء اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولية خلال شهر يونيو لخوض تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم السابق (2022-2023) بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، في شهر مارس المنقضي.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز مع النصر على استاد الدفاع الجوي، الاثنين، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما مباراة الزمالك مع بروكسي فستُلعب الخميس الموافق 18 يوليو على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً، بينما سيحتضن استاد القاهرة الدولي أيضًا مباراة الأهلي مع الألومنيوم في اليوم التالي، الجمعة 19 يوليو، في نفس التوقيت.

وحال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، سيتم لعب وقت إضافي يتكون من شوطين لمدة 30 دقيقة، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز في حال استمر التعادل.

ولم يتم حتى الآن تحديد مواعيد باقي مراحل البطولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.