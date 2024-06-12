الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان جدول مؤجلات كأس مصر للأهلي والزمالك وبيراميدز

كأس مصر
كأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، جدول مباريات دور الـ 32 المؤجلة لبطولة كأس مصر لكرة القدم، في موسمها 2023-2024.

وتم تأجيل مباريات الأهلي والزمالك، وبيراميدز في هذا الدور، حيث كان من المقرر مواجهة كل منهم لأندية الألومنيوم، بروكسي، والنصر القاهري على الترتيب، وذلك نظرًا لاستدعاء اللاعبين الدوليين للمشاركة مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولية خلال شهر يونيو لخوض تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر في الموسم السابق (2022-2023) بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، في شهر مارس المنقضي.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز مع النصر على استاد الدفاع الجوي، الاثنين، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما مباراة الزمالك مع بروكسي فستُلعب الخميس الموافق 18 يوليو على استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً، بينما سيحتضن استاد القاهرة الدولي أيضًا مباراة الأهلي مع الألومنيوم في اليوم التالي، الجمعة 19 يوليو، في نفس التوقيت.

وحال انتهاء الوقت الأصلي لأي مباراة بالتعادل، سيتم لعب وقت إضافي يتكون من شوطين لمدة 30 دقيقة، قبل أن يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز في حال استمر التعادل.

ولم يتم حتى الآن تحديد مواعيد باقي مراحل البطولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

الاتحاد المصرى لكرة القدم كاس مصر الاهلى الزمالك بيراميدز

مواد متعلقة

الدحيل القطري يتعاقد مع لويس ألبيرتو

رسميًا.. إنتر ميلان يعلن تجديد عقد نيكولو باريلا حتى 2029

تقرير فرنسى يكشف التشخيص النهائى لإصابة مصطفى محمد

«خماسية اليابان» تطيح بـ كوبر من تدريب منتخب سوريا

روبرت ليفاندوفسكى يغيب عن مباراة بولندا الأولى فى يورو 2024

مجموعة مصر.. منتخب بوركينا فاسو يتعادل مع سيراليون فى تصفيات المونديال

صلاح وتريزيجيه يتصدران ترتيب هدافي تصفيات المونديال

لاعب الزمالك يسجل.. منتخب الجزائر يهزم أوغندا فى تصفيات المونديال

الأكثر قراءة

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مصر تعزى الكويت فى ضحايا حريق المنقف

سفيرة رومانيا بالقاهرة: أُثمّن دور "الوطنية للتدريب" وأؤمن بما تقوم به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة