الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول..السويس يتقدم على الحدود بهدف وسبورتنج يتعادل مع الترسانة

فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب السويس وحرس الحدود المقامة باستاد السويس في الجولة الرابعة في دورة الترقي للدوري الممتاز بتقدم منتخب السويس بهدف سجله النيجيري يعقوب جميل في الدقيقة الثالثة . 

بداية المباراة كانت سريعة من الجانبين وقبل أن تكتمل الدقيقة الثالثة سجل يعقوب جميل هدف التقدم لنتخب السويس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء .

بعد الهدف هاجم حرس الحدود بحثا عن هدف التعادل لكنه لم يشكل خطورة على مرمى محمود كوكو حارس منتخب السويس ودفع سعد فاروق المدير الفني للسويس بيوسف محمود بدلا من محمود عاطف.

واحتسب الحكم نادر قمر الدولة سبع دقائق وقت بدل ضائع لم تشهد جديدا لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السويس بهدف.

وفي ملعب حرس الحدود بالإسكندرية انتهى الشوط الاول من مباراة سبورتنج والترسانة بالتعادل بدون أهداف.

شهدت الدقيقة 25 أخطر فرص الشوط الأول وكانت لسبورتنج عندما مرر خميس حسني كرة عرضية أرضية أبعدها الدفاع وصلت إلى عبد الرحمن السويسي الذي سددها باتجاه المرمى وأبعدها الدفاع ووصلت إلى مروان السيد الذي سددها أرضية وأبعدها خالد مسعد مدافع الترسانة قبل أن تدخل المرمى.

في الدقيقة 33 سدد مروان السيد لاعب سبورتنج كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم ثم سدد عبد الرحمن السويس كرة أخرة مرت بجوار القائم أيضا.

احتسب الحكم محمد يوسف دقيقتين وقت بدل ضائع ثم أطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .

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