حزب الله يصعد عملياته النوعية ضد إسرائيل.. غسان ريفى يوضح التفاصيل

قال غسان ريفي، رئيس تحرير جريدة سفير اللبنانية، إن "حزب الله" يتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية وفقًا لقواعد الاشتباك.

وأضاف "ريفي" اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم ردًا على استشهاد قيادي في حزب الله في بلدة الجوية، كان هناك تصعيد كبير من قبل المقاومة في لبنان، وهذا الأمر يؤكد توازن الرعب القائم الذي تسعى المقاومة لفرضه على الإسرائيلي وطبعًا قوة الردع، لأن المقاومة باتت تقوم بعمليات نوعية أكثر وهي تصيب أهداف أكبر للعدو الإسرائيلي، ولا ننسى بأن العدو خسر الكثير من المسيرات، لا سيما المسيرة التي يعتبرونها فخر الصناعة الإسرائيلية (هرمز 900) التي أنزل حزب الله أكثر من أربع أو خمس مسيرات، وبالتالي المقاومة ترد على إسرائيل في الجو وفي البر.

وأكد أنه كلمّا صعدت إسرائيل ستصعد المقاومة، خصوصًا أن حزب الله أكد في أكثر من مناسبة أن إسرائيل إذا أرادت حربًا مفتوحة فإن المقاومة ستخوضها دون ضوابط.