الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بنى سويف يصطحب سفيرى الاتحاد الأوروبى وفرنسا لتفقد مجمع صوامع كوم أبوراضى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه كريستان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير الفرنسي ايريك شوفاليه، صوامع كوم أبوراضي بالواسطى، ضمن برنامج زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للمحافظة، في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور حرم سفير الاتحاد الأوروبي، مسئول المراسم- مسئول الإعلام والصحافة ومدير قسم التنمية البشرية والاجتماعية، ومن وزارة التموين والتجارة الداخلية: اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، المهندس أشرف غازي العضو المنتدب لشئون الصوامع، ومن المحافظة: المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى ونواب رئيس المدينة.

وشهد المحافظ اللقاء الذي أقيم بسرادق داخل مجمع الصوامع، تضمن عرضا موجزا وكلمات لسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي وقيادات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، تركزت حول التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع التخزين من الصوامع والتعاون في مجال زيادة السعات التخزينية لمواقع تخزين واستلام الحبوب لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الاحتياجات المتزايدة من استهلاك القمح.

حيث يسهم الاتحاد الأوروبي في تطوير وإنشاء ورفع كفاءة عدد من المواقع التخزينية في العديد من المحافظات مثل صوامع كوم أبوراضي بالواسطى، سمالوط، بني عبيد، كفر الشيخ، طلا والقوصية، وذلك بهدف تجسير الفجوة بين السعات التخزينية المملوكة للجهات الحكومية والتي تقدر بنحو 3.4 مليون طن وبين المستهدف المُقدر بنحو 5.2 مليون طن، وذلك من خلال إنشاء والتوسع في زيادة أعداد الخلايا بالصوامع المجهزة بتقنيات حديثة تساعد في حفظ وتخزين الحبوب.

وأعرب محافظ بني سويف، عن ترحيبه بضيوف بني سويف من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى بني سويف كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، والتي نشأت على ضفافها حضارة عظيمة قامت أساسًا على الزراعة وعلمت العالم أسس وقواعد الزراعة بفضل نهر النيل، وتعد منا لدول الزراعية في العالم والمنطقة، مما يستلزم الحفاظ على جودة المنتج الزراعي وحفظه وتخزينه بطرق علمية حديثة من خلال توفير اللوجستيات اللازمة لذلك، وهو ما يتجسد في تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال والذي يعتبر أحد المشروعات المشتركة المهمة، بجانب العديد من المشروعات التي يتم التعاون فيها مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي مثل الوكالة الفرنسية والوكالة الألمانية والوكالة الإيطالية وغيرها من الشركاء الدوليين، معربا عن أمله وثقته في مزيد من التعاون في مخنلف المجالات خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر بأصدقائها من دول الاتحاد الأوروبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ سفير الاتحاد الأوروبي والسفير الفرنسي وقيادات وزارة التموين بجولة داخل مجمع الصوامع بكوم أبوراضى، التي تتكون من 12 خلية معدنية،سعة الخلية 5 آلاف طن بسعة إجمالية 60 ألف طن، وتم تجهيزها بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين في العالم وتطبق نظم حديثة في إدارة ومراقبة المخزون وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، ويتوافر بها كافة وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين لضمان استمرار عمليات صرف الأقماح منها "سواء المحلية أو المستوردة" على مدى العام.

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