الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«استغنينا».. محمد الشرنوبي يدعو للطاقة الإيجابية في أغنية جديدة

شرنوبي
شرنوبي

طرح محمد الشرنوبي أحدث أغنية جديدة لصيف 2024 بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

ونشر شرنوبى برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "استغنينا"، معلنًا طرح الأغنية اليوم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

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تفاصيل الأغنية الجديدة للشرنوبي

الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافى محمد خطاب، وهي أغنية مبهجة مرتبطة بالصيف، تعكس أجواء الحركة والصخب المرافقين للموسم الصيفى وعن طريق استورى تطبيق "إنستجرام" قام فريق العمل بالترويج لها باستخدام شكل مختلف وفكرة جديدة، تفاعل الجمهور مع الفكرة وجاءت التعليقات من المحبين والمتابعين إيجابية الأغنية توجه دعوة للتفاؤل والطاقة الإيجابية، بالتجاهل والبعد عن الأشخاص الذين تسببوا فى مشاكل سلبية والتغلب عليهم من خلال نظرة حياتية مستقبلية متجددة ومن المتوقع أن تحدث أغنية "استغنينا"، ردود أفعال إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته على السوشيال ميديا.

تعاون مستمر بين شرنوبي وجابر
ومحمد الشرنوبي يستكمل نجاحاته مع محمد جابر والتي بدأها فى يناير 2024، بأغنيته الأولى "كان نفسي" كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، و "ما كفاية" كلمات خالد عصام، وألحان محمد الشرنوبى وخالد عصام، وتوزيع موسيقى نوفو - عيسى  اسود، و"على بابك جيت" كلمات محمد يسرى، وألحان وتوزيع محمد الشرنوبى، و"إنتى الحياة" كلمات محمد يسرى، وألحان شرنوبى، وتوزيع موسيقى، إلهامى دهيمة، وأحمد حسام.

إستغنينا محمد تفاصيل اغنية شرنوبي الجديدة تعاون مستمر بين شرنوبي وجابر عزيز الشافعي

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