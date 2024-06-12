الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس

استقبل  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها والأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور القمص ساروفيم وديع وكيل المطرانية، القمص بيشوى وكيل مطرانية ميت غمر، القمص يوانس وكيل مطرانية ميت غمر.

جاء ذلك وبحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مريم ويصة مدير مركز اكتشاف المواهب ودعم المبتكرين.

وأعرب الدكتور شريف خاطر، عن سعادته البالغة بزيارة وفد الكنيسة القبطية موجهًا لهم التحية والتقدير، مؤكدا اعتزازه وتقديره بالروابط القوية التى تؤكد روح المحبة والوحدة الوطنية والتي تجمع الجميع في رحاب الوطن الغالي، داعيا الله ان تظل مصر وشعبها فى رباط إلى يوم الدين فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة.

وأكد نيافة الأنبا أكسيوس، حرصه علي زيارة الجامعة، وتقديم التهنئة فى جميع المناسبات، موجها بالغ التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مثمنا للدور المهم الذى تقوم به جامعة المنصورة كمنارة متميزة للعلم والبحث العلمى، وريادتها المحلية والدولية، ودورها الكبير فى  خدمة المجتمع داخل محافظة الدقهلية، وكذلك الخدمات الطبية المتخصصة والنوعية على أعلى مستوى، والتى تغطى دلتا مصر، مشيدا بما لمسه من جهود كبيرة فى تطوير الجامعة، وإنشاء مشروعات تعليمية وبحثية وخدمية عملاقة تخدم أهالي المحافظة، متمنيا المزيد من التطور والازدهار لجامعة المنصورة. 

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس
رئيس جامعة المنصورة يستقبل الأنبا أكسيوس
شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة المنصورة الأنبا أكسيوس ميت غمر

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