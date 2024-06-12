الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادته بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري عيد الأضحى المبارك

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