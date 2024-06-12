الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبوشامة: الجبهة اللبنانية على وشك الاشتعال و"حزب الله" غير قادر على مواجهة إسرائيل

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن حزب الله لا يمتلك قدرات عسكرية تمكنه من مواجهة إسرائيل بأي شكل من الأشكال، كما أن إسرائيل قادرة على فتح أكثر من جبهة في الحرب.

وأضاف "أبوشامة"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "من أخطر الأمور التي نستسلم لها في الإعلام العربي خلال الأيام الأخيرة تضخيم قدرات حزب الله ومحاولة الإيحاء بأن إسرائيل في حالة ضعف وارتباك، وهذه أمور مخالفة للواقع".

وتابع الكاتب الصحفي: "الجبهة اللبنانية قابلة للاشتعال في أي لحظة، والوضع في غزة مؤثر على ما يحدث في الجنوب اللبناني، فالأمور في غزة لم تصل إلى ما يرضي غرور القيادة الإسرائيلية، ولم يتحقق لها ما تريد، ومن الدوافع التي قد تؤدي إلى التحرك على الجبهة اللبنانية، أنها لم تحقق النصر الكامل في غزة بالقضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين". 
 

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