يشغل بال عشاق ومحبين الأكل معرفة طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة عبر جوجل، فتسعى ربات البيوت لتحضيره في الأيام الأولى في عيد الأضحى المبارك، لذا؛ نقدم بمقادير تكون سهلة وخطوات بسيطة، للشيف نجلاء الشرشابي بأسرع وقت وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة، والمكونات.

مكونات عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

رقائق من الرقاق

شوربة

لحم

رشة بيكينج بودر

زبدة مذابة

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

نصف كيلو بصل مبشور

2 فص ثوم

ملح

فلفل أسود

رشة قرفة

بهارات

رشة حبهان مطحون

زبدة

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة