الأربعاء 12 يونيو 2024
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طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

الرقاق الطري باللحمة
الرقاق الطري باللحمة المفرومة

يشغل بال عشاق ومحبين الأكل معرفة طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة عبر جوجل، فتسعى ربات البيوت لتحضيره في الأيام الأولى في عيد الأضحى المبارك، لذا؛ نقدم بمقادير تكون سهلة وخطوات بسيطة، للشيف نجلاء الشرشابي بأسرع وقت وبأقل التكاليف.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة، والمكونات.

مكونات عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

  • رقائق من الرقاق
  • شوربة
  • لحم
  • رشة بيكينج بودر
  • زبدة مذابة
  • للحشو
  • نصف كيلو لحم مفروم
  • نصف كيلو بصل مبشور
  • 2 فص ثوم
  • ملح
  • فلفل أسود
  • رشة قرفة
  • بهارات
  • رشة حبهان مطحون
  • زبدة

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طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

  1. يجب تعصيج اللحم المفروم الأول، عقب أن تذوب الزبد في حلة على النار، وثم نشوح بها البصل والثوم.
  2. ثم قم بإضافة اللحم وقلبي حتى يتغير لونها، ثم ضيفي التوابل وقلبي جيدا.
  3. اتركي اللحم على النار الهادئة حتى تمام النضج.
  4. ارفعي  اللحم من على النار واتركيه، ثم أشغلي الفرن واتركيه يسخن.
  5. احضري حلة بها شوربة لحم متبلة جيدا ونضيف لها رشة بيكينج بودر.
  6. احضري  صينية فرن، وادهنيها بالسمن، واحضري أول ورقة من ورقات الرقاق، وبلليها جيدا بالشوربة السابقة، ورصيها في الصينية.
  7. ادهنيها جيدا بالسمن أو الزبد الذائب، وضعي فوقها ورقة أخرى من الرقاق بعد تبليلها بالشوربة، ثم ندهنها أيضا بالسمن، وهكذا حتى تضعي أول 5 طبقات من الرقاق.
  8. بعدها رصي اللحم المفروم بالتساوي، وضعي فوقه باقي ورقات الرقاق بعد تتبيلهم بالشوربة ودهانهم بالسمن.
  9. وعقب الانتهاء من رص ورقات الرقاق، ثم نصب كوب شربة على الرقاق، وندهن الوجه بالسمنة، ثم قطعي الرقاق وادخلي الرقاق باللحمة المفرومة الفرن، حتى يحمر وجهه. ثم اخرجي الرقاق من الفرن ونقطعه مثلثات، ويقدم ساخنا بجانب الفتة واللحوم المشوية حسب الرغبة.
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