الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين في اتهامهما بحيازة عملات أجنبية مقلدة بالمطرية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق فى المطرية اليوم بحبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في  اتهامهما بحيازة عملات أجنبية مقلدة، وكمية من الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين، وبحوزتهما عملات أجنبية مقلدة، وكمية من الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المطرية حبس عاطلين حيازة عملات أجنبية مقلدة كمية من الحشيش المخدر منطقة المطرية

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