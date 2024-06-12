الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تواصل توزيع السلع الغذائية على محدودي الدخل بالمحافظات

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الغربية - دمياط - قنا - المنوفية – الإسكندرية – سوهاج - أسيوط - الأقصر) بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وزارة الداخلية مبادرة توزيع عبوات غذائية محدودي الدخل الغربية دمياط قنا الإسكندرية

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