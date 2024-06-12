تقدر في 10 أيام.. "حياة كريمة" تعمم مبادرتها لتأهيل طلاب الثانوية بأنحاء الجمهورية

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعى بمؤسسة حياة كريمة، إن “تقدر في 10 أيام” من أهم برامج مبادرة مؤسسة حياة كريمة لدعم طلاب الثانوية العامة.

“حياة كريمة”

وأكدت أمنية صلاح، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،:"بدأنا مع الطلاب منذ بداية شهر مايو، وصورنا لهم شرح مكثف لجميع المواد بكل فروعها، وتم إتاحتها على قناة المؤسسة عبر يوتيوب والموقع الإلكتروني و"أبليكيشن تعليمى".

“تقدر في 10 أيام”

وأضافت أن هذه المبادرة المعنية بالطلاب متواجدة الآن في جميع المحافظات بمراكز “حياة كريمة، معبرة:” وصل نسبة المشاهدة للمراجعات لـ 196 ألف مشاهدة للمواد، بجانب أننا نزلنا على الأرض ونفذنا العشرة أيام مرة أخرى بجميع المحافظات، بحضور 150 ألف طالب، وبالتالي هناك إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة على مثل هذه المبادرات".

وتابعت:" بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم استقبال الطلاب في 300 مدرسة بمختلف المحافظات المصرية من أجل تلقي المراجعات النهائية".