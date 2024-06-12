الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تكرم فريق فيلم "رفعت عيني إلى السماء" غدًا

جريدة الدستور

تنظم الكنيسة الإنجيلية بالمقطم بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي "سات 7"، حفل تكريم لفريق بانوراما برشا، عن فيلم “ رفعت عيني للسماء”، الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي في مهرجان كان السينمائي، يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024، وفي تمام الساعة السابعة مساء بمقر الكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

ومن المقرر أن يشارك بالاحتفالية الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية في المقطم، وقيادات الكنيسة الإنجيلية، وسنودس النيل الإنجيلي، ورجال الدين الاسلامي، كما يشارك بالاحتفالية أيضا كبار الفنانين والمخرجين ورجال الفكر والثقافة والاعلام.

شارك الفيلم المصري «رفعت عيني للسماء» بمسابقة «أسبوع النقاد» خلال الدورة 77 لـ«مهرجان كان» السينمائي  خلال شهر مايو الماضي،  ضمن 11 فيلمًا اختيرت في المسابقة، وفق ما أعلنته إدارة المهرجان، الاثنين، من بينها الفيلم المغربي «عبر البحر» للمخرج سعيد حميش.

وتوازي مسابقة «أسبوع النقاد» المسابقة الرسمية غير أنها تولي اهتمامها باكتشاف المواهب الجديدة، ويضم البرنامج أفلامًا لمخرجين في تجاربهم الأولى أو الثانية.

وينتمي فيلم «رفعت عيني للسماء» لفئة الأفلام الوثائقية الطويلة، وهو من إخراج الزوجين ندى رياض وأيمن الأمير، وحصل الفيلم على دعم صندوق «مهرجان البحر الأحمر»، وهو إنتاج كل من مصر، والسعودية، وقطر، وفرنسا، والدنمارك.

وتجمع مخرجة الفيلم ندى رياض بين التمثيل والإخراج، وكانت قد شاركت ممثلة في فيلم «أوضة الفيران»، في حين يعمل أيمن الأمير مخرجًا ومنتجًا ومستشارًا في كتابة السيناريو، ويعمل أيضًا في تطوير مشاريع الأفلام مع «تورينو لاب»، و«ورشات أطلس» في «مهرجان مراكش»، وأخرج أعمالًا عدّةً، من بينها فيلم «منديل الحلو» 2007، واشترك الزوجان في إخراج فيلم «نهايات سعيدة» عام 2016.

الكنيسة الإنجيلية بالمقطم المركز الإعلامي الإنجيلي سات 7 حفل تكريم لفريق بانوراما برش رفعت عيني للسماء جائزة العين الذهبية

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