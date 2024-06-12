"القاهرة الإخبارية" تواصل توثيق جرائم الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

تستمر قناة القاهرة الإخبارية في تقديم تغطيتها الخاصة للشأن الفلسطيني وتوثيق جرائم جيش الاحتلال الاسرائيلي لحظة بلحظة وذلك عبر طاقم مراسليها المتواجد في قلب الحدث لحظة بلحظة

وأفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 71 مستوطنة وبلدة شمال إسرائيل.

وقبل قليل، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 170 قذيفة وصاروخا من الجنوب اللبناني باتجاه المستوطنات الشمالية منذ ساعات الصباح.

وأعلن “حزب الله” عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بنشوب حرائق داخل موقع الراهب قرب الحدود مع لبنان جراء الرشقة الصاروخية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

وأعلن إعلام إسرائيلي عن سقوط صواريخ من الجنوب اللبناني على طبريا في شمال إسرائيل، فضلًا عن اندلاع حرائق في كريات شمونة وصفد في شمال إسرائيل بعد الرشقة الصاروخية من الجنوب اللبناني.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأنه تم تنفيذ هجوم على بنية تحتية ومنصة إطلاق تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة".

فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، عن قصفها بوابل من قذائف الهاون أبراج الإرسال بموقع ناحل عوز الإسرائيلي شرق مدينة غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة".

كما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وتحقيق إصابة مباشرة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن محطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة مهددة بالتوقف لعدم توفر السولار؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن المستشفيات والمراكز الصحية ومستودع الأدوية بمحافظة غزة على وشك التوقف لعدم توفر الوقود.

ونوّهت الصحة الفلسطينية، إلى أن سيارات الإسعاف المتبقية مهددة بالتوقف التام لعدم توفر الوقود.

وقال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من معبر رفح، إن إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة، حيث منعت المساعدات من الدخول من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة إغلاق منفذ كرم أبوسالم من الجانب الإسرائيلي.

وأضاف إبراهيم، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “جولة المراسلين” المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه منذ صباح اليوم لم تدخل أي مساعدات إنسانية أو إغاثية وكذلك المستلزمات الطبية إلى الأشقاء في التوقيت الذي تزداد فيه الأوضاع الإنسانية كارثية داخل قطاع غزة وعدم توقف آلة الحرب الإسرائيلية عن حصد أرواح المدنيين وزيادة عدد الجرحى داخل القطاع وانهيار القطاع الصحي.

وأكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منفذ كرم أبوسالم ولم تدخل منه أي مساعدات اليوم، مؤكدا أن الشاحنات ما زالت متكدسة من الجانب المصري.