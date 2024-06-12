الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": الاحتلال أغلق معبر كرم أبوسالم أمام قوافل المساعدات

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

كشف مراسل قناة إكسترا نيوز، كريم رجب، تطورات الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري.

وقال “رجب” إن إغلاق معبر كرم أبوسالم، أدى إلى توقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة من الأراضي المصرية.

وأضاف "رجب" أن سلطات الاحتلال لم توضح أسباب غلق المعبر أمام شاحنات المساعدات، مشيرًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة لهذه الممارسات، لأن سلطات الاحتلال تتعمد وتستغل الأوضاع الإنسانية ضد الفلسطينيين.

وتابع: "سلطات الاحتلال تمارس عمليات التدقيق والمراجعة تارة، وتارة أخرى تغلق بوابات المعبر دون أي أسباب" مشيرًا إلى أن هناك تحذيرات دولية من شح المواد الغذائية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن منظمة "يونيسف" أكدت في تقرير لها وجود نقص شديد في الغذاء، وأن 9 أطفال من كل 10 يعانون من سوء التغذية نتيجة عدم توافر الغذاء.

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