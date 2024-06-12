الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عطاء دون مقابل.. أستاذ جامعى يقدم كورسات فنية بالمجان للأطفال

الدكتور الشاذلي عبد
الدكتور الشاذلي عبد الله

قال الدكتور الشاذلي عبدالله، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إنه حرص على استغلال أوقات فراغه في العطلات الرسمية في تعليم الأطفال فن النحت والكثير من الحرف البسيطة مثل الكروشية.

اكتشاف مواهب الأطفال 

وأكد الدكتور الشاذلي عبدالله، خلال حديثه لكاميرا “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك إقبالا كثيفا من الأطفال وأولياء الأمور على هذه الكورسات الفنية.

وأضاف أنه تم اكتشاف المواهب داخل الأطفال من خلال هذه الأنشطة الفنية والحرفية المختلفة، معبرًا: "أحرص على تنمية القدرات الإبداعية للطفل منذ الصغر".

كورسات فنية مجانية 

وعبر الأطفال خلال التقرير المصور الذي عرضه برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عن سعادتهم البالغة بهذه الكورسات المجانية، حيث أكدوا شغفهم الكبير بالرسم والنحت، وبالتالي يحبون الذهاب لهذه الكورسات بصورة فائقة.

الشاذلي عبدالله الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي كورسات للأطفال بالمجان

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