الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى معهد ناصر.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية).

جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال جولة مفاجئة أجراها الوزير ضمن جولاته الميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات القومية، على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير  استمع لعرض مفصل بآخر مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، الذي يتضمن تطوير 3 مبانٍ قائمة بالفعل، وإنشاء 13 مبنى جديدا، بينها امتداد للمبنى الرئيسي، بإجمالي مساحة 72 ألفا و340 مترا مربعا، ومبنى لعلاج مرضى الأورام على مساحة 28 ألف متر مربع، ومبنى آخر للعيادات الخارجية على مساحة  22 ألفا و800 متر مربع، حيث وجه الوزير بإنشاء مبنى طوارئ مستقل متعدد التخصصات، بأكثر من مدخل حتى يتم الفصل بين الحالات الحرجه التى تحتاج تدخلا جراحيا، والحالات البسيطة.

مبنى متخصص للبحوث

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى متخصص للبحوث، على مساحة 3120 مترا مربعا، ومهبط للإسعاف الطائر، ومرسى للإسعاف النهري، ومبنى لسكن الأطباء (رجال، وسيدات)، مشيرًا إلى أن الوزير وجه بنقل مهبط الإسعاف الطائر لمكان أفضل ومناسب بالمستشفى.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه بتخصيص دور كامل لتدريب الأطقم الطبيبة والتمريض بتقنية المحاكاة وتوفير أحدث الأساليب العلمية للتدريب، كما حرص على تفقد الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى الامتداد للمبنى الرئيسى، الذي يقع على مساحة 10 آلاف و800 متر مربع، ويتكون من قسم للغسيل الكلوى بطاقة استيعابية 120 ماكينة غسيل كلوى، وقسم لعمليات اليوم الواحد بطاقة استيعابية 11 غرفة عمليات، و3 غرف قسطرة، وقسم للعمليات الجراحية بطاقة استيعابية 16 غرفة تحضيرية، و24 غرفة إفاقة، وقسم للنساء والتوليد بطاقة استيعابية 85 حضانة، وقسم المعامل، وقسم الأشعة، و3 كبسولات للعلاج بالأكسجين بطاقة استيعاببة 10 أفراد لكل كبسولة، بالإضافة إلى 160 سرير رعاية مركزة، 630 سرير إقامة داخلى لمختلف التخصصات.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
الصحة مدينة النيل الطبية مبنى طوارئ تدريب الأطباء الأساليب العلمية

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