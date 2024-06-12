الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب توكتوك على طريق المنصورة ـ السنبلاوين

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص بنزيف وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك جراء انقلاب توكتوك كانوا يستقلونه على طريق المنصورة السنبلاوين، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب دراجة نارية «توكتوك» على طريق المنصورة السنبلاوين، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين إصابة 4 أشخاص وهم: منى جمعة رمضان، 37 عامًا، بجرح قطعي بالوجه 5 سم، وحميدة السيد صابر، 45 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإبراهيم أحمد إبراهيم، 14 عامًا، بكدمات بالجسم، وخضر السيد خضر، 16 عامًا، باشتباه نزيف داخلي بالبطن، وجميعهم مقيمين بقرية منشية بطاش التابعة لمركز تمي الأمديد.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين لمستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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