كيف يقيّم اتحاد الناشرين المصريين خدمة أرقام الإيداع؟

منذ فوز الناشر فريد زهران بمنصب رئيس اتحاد الناشرين المصريين خلفًا للناشر سعيد عبده، مارس الماضى بعد أن اجتمع مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين لانتخاب هيئة المكتب ورئيس اتحاد الناشرين يحاول إعادة ترتيب ملفات ذات أولوية في صناعة النشر منها ملف أرقام الإيداع لإصدارات الناشرين وذلك بعد أن توقفت هذه الخدمة لمدة عام عن دار الكتب والوثائق المصرية الأمر الذى تسبب في حدوث هزة في صناعة النشر.

فريد زهران: خدمة أرقام الإيداع ليست سلطة رقابة

وفى المائدة المستديرة "صناعة الكتاب كأحد المنتجات الثقافية والصناعات الإبداعية" التي نظمتها لجنة النشر والكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها د.كامل شاهين تحدث الناشر فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين عن خدمة أرقام الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية والتي تتراوح بين 25 - 30 ألف كتاب سنويًا.

وحول صناعة النشر، أوضح أن العام الماضي شهد مأساة في توفير خدمة أرقام الإيداع للناشرين لافتًا إلى أن القانون المنظم ينص علي أن الناشر الذى لا يقوم بإيداع الكتب الصادرة عنه يدفع غرامة وهى غرامة هزيلة تقدر بعشر جنيهات ولم تتغير بتغير الزمن مطالبًا بضرورة زيادة الغرامة لم لا يقوم بإيداع الكتب الصادرة عنه أول بأول بدلًا من إيقاف توفير ارقام الإيداع للناشرين وهو ما تسبب في حرمان تواجد الكتاب المصرى العام الماضى فى أكثر من 20 معرض للكتاب خارج مصر بسبب توقف إعطاء أرقام الإيداع للناشرين.

ولفت زهران إلى أنه حصل بنفسه على رقم إيداع لكتاب من كتبه ولم يطبعه حيث لم يقوم بإستكماله؛ لافتًا إلى إعطاء رقم الإيداع هو أمر ملزم لدار الكتب لكونها تمثل ظبطًا ببلوجرافيًا لحالة الكتب فى مصر وتحفظ حقوق الملكية الفكرية للناشر وللمؤلف وليست سلطة رقابة تمارسها دار الكتب على الناشر.

رئيس اتحاد الناشرين: عرضنا على دار الكتب تحمل تكلفة رقمنة أرقام الإيداع ولم نتلق رد

وأكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، خلال حديثه عن صناعة النشر، ضرورة إتاحة خدمة أرقام الإيداع بدار الكتب للناشرين رقميًا وليس بالطريقة التقليدية القديمة التي عليها الآن، لافتًا إلى أنه عرض على رئيس دار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام طلعت أن يتحمل اتحاد الناشرين المصريين تكلفة رقمنة خدمة أرقام الإيداع التي تقدرها وزارة الأتصالات وهو ما لم يتلق عنه إجابة من رئيس دار الكتب حتي اللحظة.