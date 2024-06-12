الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ماذا قدم علي صبحي في تجربته الأولى بـ"ولاد رزق 3"؟

ولاد رزق
ولاد رزق

استطاع الفنان علي صبحي أن يقدم حالة كوميدية فريدة خلال أحداث فيلمه الجديد “ولاد رزق - القاضية” الذي ينطلق عرضه خلال ساعات بدور العرض السينمائي المصري والعربي بل والعالم.

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يقدم علي صبحي خلال العمل شخصية كوميدية تحمل اسم “كوريا” وهو الشخص الرابع الذي انضم لأولاد رزق ليكون بجانب كلا من عز ويوسف وقاسم، ليصبح هو المساعد الجديد لديهم الذي عمل في البداية في كازينو عمرو يوسف وكان بمثابة ذراعه الأيمن قبل أن ينضم لمغامرتهم الجديدة التي ظهر خلالها بشكل كوميدي في أكثر من مشهد خاصة مع طريقة كلامه المختلفة التي اتفق عليها مع مخرج العمل طارق العريان.

قصة فيلم ولاد رزق 3
تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هى الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي وكريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار وأسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"
"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

علي صبحي ولاد رزق - القاضية دور العرض السينمائي المصري الفنان علي صبحي عز ويوسف وقاسم

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