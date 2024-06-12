البعثة الأممية لحقوق الإنسان: حريصون على عدم إفلات إسرائيل من عقاب الإبادة الجماعية

قال هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إننا أصدرنا اليوم بيان ذكرنا بأن كل هذه المعطيات التي وصلت إليها لجنة تقصي الحقائق نحن متابعين لها ومواكبين في التفاصيل الدقيقة بهذه الإجراءات وأشرنا إلى نتائج الأعمال العسكرية والإبادات والقمع والقتل والتنكيل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي ضد المواطنين العزل في غزة.

وأضاف “أبوسعيد” اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار" المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي محادثات وتسويات في قضية وفق إطلاق النار وإدخال المساعدات لن ينطوى تحتها أي من العناوين التي نعمل من خلالها.

واختتم: “نحرص ألا يكون هناك افلات للعقاب”.