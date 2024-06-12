الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة كفر الدوار

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها وفق أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة.

 

توسعة طريق كفر الدوار ليصبح بعرض 18 متر

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ البحيرة لأعمال تطوير مدخل مدينة كفر الدوار بدايةً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي، بطول 600 متر، وبإجمالي مسطح 25 ألف متر2 بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد العزيز قطاطو  رئيس مركز ومدينة كفر الدوار،  حيث تم توسعة ورصف الطريق ليصبح بعرض 18 متر لكل حارة، وعمل تخطيط وإرشادات وعلامات مرورية، وكذلك إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء أماكن انتظار للسيارات منعًا للوقوف العشوائي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل أعمدة الإنارة، مع إعادة إنشاء وتخطيط الجزيرة الوسطى للطريق، وذلك بما يخدم حركة المواطنين والسيارات أثناء دخول المدينة أو الخروج منها للطريق الزراعي، ويقلل من الكثافة والازدحام المروري بالطريق باعتباره المدخل الرئيسي والأهم للمدينة.

 

محافظة البحيرة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويره ورفع كفاءته نظرًا لأهميته البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية، مؤكدة أن محافظة البحيرة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين والقضاء على زحمة الطرق.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتى تمثل شرايين حياة وتنمية، وتنفيذ خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية بالإضافة إلى المحاور والكبارى باعتبارها الشريان الرئيسي الذي تُبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

البحيرة رصف كفر الدوار رصف الطرق نهال بلبع محافظة البحيرة

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