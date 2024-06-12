تأكيدًا لانفراد «الدستور».. محمد الشيبى يستأنف على إيقافه 6 مباريات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن أن محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، تقدم باستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات على خلفية أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وحسبما ذكر اتحاد الكرة، في بيان رسمي، فإن اللاعب تقدم بطعن على عقوبة إيقافه للجنة الاستئناف بالجبلاية، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وبناءً عليه سيتم إيقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف.

وانفرد «الدستور» في وقت سابق بخبر تجميد عقوبة محمد الشيبي عقب تقدمه بطعن للجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكشف مصدر داخل الجبلاية عن مصير لاعب بيراميدز من المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وقال المصدر، لـ"الدستور"، إن الشيبى يحق له المشاركة مع فريقه لحين الفصل فى التظلم الذى قدمه للجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وواصل المصدر: "اللائحة الموجودة في لجنة التظلمات توقف أى قرار عقوبة على أى لاعب لحين إصدار القرار النهائي في التظلم".

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قرر معاقبة الشيبى بإيقافه 6 مباريات بسبب لجوئه للقضاء في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي، استنادا على اللائحة الموجودة فى اتحاد الكرة التى تنص على معاقبة أى شخص رياضى يلجأ للقضاء فى كل الأمور التى تخص كرة القدم.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب قيامه بضرب حسين الشحات.

كانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري قد شهدت مشادة بين حسين الشحات ومحمد الشيبى أسفرت عن قيام حسين الشحات بضرب محمد الشيبى بالقلم.

الشيبي رفض كل محاولات الصلح مع حسين الشحات

وحاول عدد كبير من رموز الوسط الرياضى إقناع محمد الشيبي بالصلح مع حسين الشحات والتنازل عن القضية التى أقامها ضد حسين الشحات، ولكن الشيبي رفض كل المحاولات وتمسك بالاستمرار في مقاضاة لاعب الأهلي.

ويلعب بيراميدز غدًا مع سموحة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدوري ويحتل بيراميدز صدارة الدوري بـ 53 نقطة بفارق 14 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني بريد 39 نقطة.