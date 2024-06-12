محافظ جنوب سيناء يناشد المواطنين بذبح الأضاحي داخل مجزر طور سيناء

قال محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد فودة، إن مجزر طور سيناء على أتم الاستعداد لذبح الاضاحي، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

محافظ جنوب سيناء يطالب المواطنين بالذبح داخل المجزر

وطالب المحافظ، المواطنين بالالتزام بالذبح في المجزر والتأكد من سلامة الأضحية مع التشديد علي اجراء اعمال النظافة بكافة المدن أولا باول،و الظهور بالمظهر الحضاري اللائق أمام وفود وزائري المحافظة.

توافر اللحوم والسلع خلال عيد الاضحى

ولفت محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة وفرت اللحوم والمواد الغذائية بالتعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، ووزارة الأوقاف.

ملابس وعيديات للأيتام

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه سيتم توزيع العيديات وملابس العيد علي الأسر الأولى بالرعاية والأيتام.

وبحث محافظ جنوب سيناء لواء دكتور خالد فودة، استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك.

حملات رقابية

وأكد المحافظ، علي توفر كافة السلع بجميع المدن ووجه بتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف حملات الصحة والتموين.



وأصدر لواء دكتور خالد فودة، توجيهات خاصة بعيد الأضحى المبارك اكد خلالها على مهام رؤساء المدن، بالإضافة لرفع درجات الاستعداد والطوارئ بالمستشفيات والمرور والاسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه المحافظ، هيئة الطرق بالمحافظة بمتابعة المرور وإجراء الصيانات المطلوبة السريعة، وتخطيط الطرق الداخلية بالمدينة بالتعاون مع المرور والمدينة.



وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة نشر جو من البهجة والسرور بجميع مدن المحافظة بالتعاون مع فرقة وزارة الثقافة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدها اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، و مديري المديريات الخدمية ومديري الإدارات بالديوان العام.