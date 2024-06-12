تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين فى دولة قطر لجلسة 14 يوليو

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، قرارًا بتأجيل خامس جلسات محاكمة «تامر.م»، المتهم بقتل 3 أشخاص في قطر، بعد هروبه في أعقاب كأس العالم المنصرم، إلى جلسة 14 يوليو، لحضور مرافعة النيابة.

صدر القرار برئاسة صبحي صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين معتز على صديق ومحمد عبدالحميد عبدالجواد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، أنه قتل عمدا المجني عليهما بعد استضافتهما إياه بمحل سكنهما في دولة قطر بسلاح أبيض «سكين»، وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت في أنحاء متفرقة من جسديهما، قاصدا قتلهما؛ مما أحدث بهما الإصابات الموصوفة والمبنية في تقرير الطب الشرعي- المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

كما جاء بأمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تلتها، وهى أنه في ذات الزمان المكان قتل عمدا المجني عليه عبدالسلام محروس محمد مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله خشية افتضاح أمر قتله ۲ الأولين؛ وأعد لذلك الغرض ذات السلاح الأبيض المستخدم في قتل المجني عليهما الأخيرين، حال حضوره للمسكن.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم ارتكب كلتا الجنايتين بقصد تسهيل ارتكابه لجنحة سرقة، حيث سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المملوكة للمجني عليهم- المبينة أسماؤهم بالجنايتين السابقتين؛ بأن استولى على هواتفهم المحمولة وجهاز الحاسب الآلي المحمول «لاب توب» المملوك للمجني عليه على شعبان على؛ على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز سلاحا أبيض «سكينا» بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.