الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزارة السياحة والآثار: اليوم وصول آخر رحلات طيران الحج السياحى إلى مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

حج
حج

أعلنت وزارة السياحة  والآثار، عن  متابعتها اليوم لوصول آخر رحلات طيران الحج السياحي إلى مكة المكرمة بالأراضي السعودية، والتي وصلت فجر اليوم الأربعاء مطار جدة وتقل 102 حاج.

274 رحلة  طيران نقلت 18832 حاجًا لشركات السياحة

ومن جانبها، أوضحت  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن رحلات طيران الحج السياحي التي تم تسييرها للأراضي السعودية هذا الموسم بلغت 274 رحلة تقل عدد 18832 حاجًا من حجاج السياحة من المستوى الاقتصادي والخمس نجوم.

وأشارت "سامى" إلى أن لجان الوزارة المتواجدة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، قد استقبلت اليوم حجاج آخر رحلات طيران الحج السياحي، وأنه تم الاطمئنان على تسكينهم بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لحجاج السياحة المصريين لتقديم أفضل الخدمات لهم وضمان تجربة حج مميزة وراحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء مناسك الحج، وتحقيق أعلى معايير الرعاية والاهتمام لهم لحين عودتهم بسلامة الله الى أرض.

وقد استعدت بعثة الحج السياحى لتصعيد حجاج شركات السياحة  من مكة  المكرمة إلى  مشعر عرفات بنحو  ٦٠٠ سيارة ما بين أتوبيسات موديلات حديثة، وسيارات خاصة وسيارات دفع رباعي، كما  أن جميع سائقي تلك الأتوبيسات علي دراية كافية  بكافة الطرق السعودية  تحسبًا للزحام المتوقع عند تصعيد الحجاج، كما أنه تم إمداد الأتوبيسات بمجموعة من الأدلاء للوصول إلى المحميات بأسرع وأسهل الطرق للوصول إلى عرفات حتى يؤدى الحجاج الركن الأعظم من حج بيت الله الحرام بالوقوف على جبل عرفات. 

وقد  استعان عدد من الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج السياحي فئة الـ5 نجوم بمجموعة من الوعاظ وأئمة الأوقاف المشهورين، وذلك لمساعدة الحجاج  التابعين لهم على أداء مناسك الحج بصورة صحيحة.

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