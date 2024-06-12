رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع "الغذاء العالمي" تعزيز الجهد الإغاثي في غزة

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، في مكتبه برام الله، مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، مدير العمليات كارل سكاو تعزيز الجهد الإغاثي وتنسيق العمل المشترك في قطاع غزة والضفة الغربية، وزيادة حجم المساعدات الإغاثية.

وأطلع مصطفى سكاو على جهود برنامج الغذاء العالمي في توفير المساعدات والمواد الإغاثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وبحثا رفع نسبة المستفيدين من البرنامج في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الإغاثية والحكومة، خاصة برنامج الأغذية العالمي الذي يعد من أكبر موزعي المساعدات في قطاع غزة، وتطوير آلية عمل مشتركة لضمان إيصال المساعدات إلى كل أرجاء قطاع غزة، والمستفيدين من البرنامج في الضفة الغربية خاصة التجمعات البدوية والمناطق المصنفة "ج" والمهمشة بفعل الجدار والاستعمار.

ودعا مصطفى برنامج الأغذية العالمي إلى شراء المساعدات والمواد الإغاثية من السوق الفلسطيني في الضفة الغربية، وإرسالها إلى قطاع غزة كلما أمكن ذلك، لمساندة الاقتصاد الفلسطيني ودعمه في ظل الأوضاع الصعبة التي يواجهها.

الصحة الفلسطينية:الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3مجازر في قطاع غزة

وسبق، وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 38 شهيدًا و100 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 37202 شهيد و84932 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن 12 مواطنا استشهدوا برصاص إسرائيلي في مناطق متفرقة في أقل من 48 ساعة.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاوميها يدكون قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون.