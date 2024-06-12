"المشاعر لا يمكن تجاهلها".. ما أسباب شهرة مذكرات آن فرانك حول العالم؟

اشتهرت مذكرات آن فرانك وهى مراهقة ألمانية، بسبب نشر مذكراتها عن السنتين اللتين قضتهما عائلتها مختبئة في ملحق سري لإحدى الشركات، من 1942 حتى 1944 أثناء الاحتلال الألماني لهولندا في الحرب العالمية الثانية وتم نشر مذكراتها في كتاب لأول مرة في 1947 بعد عامين من وفاة آن فرانك في معسكر اعتقال بيرغن، لتصبح يومياتها أحد أشهر كلاسيكيات أدب الحرب حول العالم.

في ذكرى ميلادها.. ماذا كتبت آن فرانك في يومياتها؟

وفي ذكرى آن فرانك، التي تحل اليوم 12 يونيو 1929، نستعرض في السطور التالية تأثير يوميات آن فرانك التي كتبتها حينما كانت مختبئة مع عائلتها لمدة عامين أثناء الاحتلال الألماني لهولندا.

في 1941، بعد احتلال القوات الألمانية لهولندا، اضطرت آن للانتقال من مدرسة عامة إلى مدرسة يهودية في 12 يونيو 1942 وأهديت إليها كراسة منقوشة باللونين الأحمر والأبيض بمناسبة عيد ميلادها الثالث عشر، وفي ذلك اليوم خطت فرانك أولى مذكراتها وبدأت تكتب في مذكراتها قائلة:"آمل أن أتمكن من أن أثق بك في شيء، لأنني لم أتمكن أبدًا من الوثوق بأي شخص، وآمل أن تكون مصدرًا كبيرًا للراحة والدعم".

آن فرانك

واختبأت عائلة فرانك في 6 يوليو 1942، في مكتب الغرفة الخلفية ومستودع شركة أوتو فرانك للمنتجات الغذائية، بمساعدة عدد قليل من الأصدقاء غير اليهود، الذين قاموا بتهريب الطعام والإمدادات الأخرى لها ولعائلة فرانك الذين عاشوا محصورين في مكان سري" وخلال هذا الوقت الصعب، كتبت آن تفاصيل ما يحدث معها بصدق في مذكراتها، لتروي الحياة اليومية في الاختباء، بدءًا من المضايقات العادية وحتى الخوف من القبض عليها.

كما ناقشت آن فرانك قضايا المراهقين، وأيضًا كتبت عن آمالها في المستقبل التي شملت أن تصبح صحفية أو كاتبة، تمت كتابة آخر مذكرات للفتاة آن في 1 أغسطس 1944 وبعد 3 أيام مكان اختبائهم من قبل الجستابو، الذي كان يتبع المخبرين الهولنديين.

وتم نقل عائلة فرانك إل معسكر مؤقت في هولندا، ثم توفيت والدة آن في أوائل يناير، ثم لحقت بها آن وشقيقتها مارجوت في وباء التيفوس في مارس 1945،

لكن مجموعة من الباحثين في عام 2015 كشفوا في بحث جديد، من خلال تحليل البيانات الأرشيفية وروايات الأشخاص، ما يشير إلى أن الأخوات ربما لقوا حتفهم في فبراير 1945.

يوميات آن فرانك

ما أهمية قراءة يوميات آن فرانك؟

ووفقًا للموسوعة البريطانية britannica، فقد تمت ترجمة اليوميات إلى أكثر من 65 لغة، وهي اليوميات الأكثر قراءة على نطاق واسع عن الهولوكوست، وربما تكون "آن فرانك" أشهر ضحايا الهولوكوست، وقد تم تحويل مذكراتها إلى مسرحية عُرضت لأول مرة في برودواي في أكتوبر 1955، وفي عام 1956 فازت بجائزة توني لأفضل مسرحية وجائزة بوليتزر لأفضل عمل درامي.

تم إنتاج فيلم مستوحى من مذكرات "آن فرانك" من إخراج جورج ستيفنز في عام 1959، كما عٌرضت المسرحية في المدارس الثانوية في جميع أنحاء العالم.

أشهر أقوال "آن فرانك"

"على المدى الطويل، فإن السلاح الأكثر حدة هو اللطف والروح الجميلة".

" لا أحد أصبح فقيرًا من خلال العطاء".

"يمكن أن تضيع الثروات والهيبة وكل شيء، لكن السعادة في قلبك لا يمكن خفوتها؛ ستظل دائمًا هناك، طالما كنت تعيش، لتجعلك سعيدًا مرة أخرى".

"لأن الورق لديه صبر أكثر من الناس".

"لكن المشاعر لا يمكن تجاهلها، مهما بدت ظالمة أو جاحدة".

"الذكريات تعني لي أكثر من الفساتين".

"أفكر كثيرًا، لكني لا أقول الكثير".