مع قرب عيد الأضحى المبارك، تزداد الأجواء احتفالًا واجتماعًا بين أفراد الأسرة، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للاجتماع وتناول الأطعمة الشهية والمتنوعة، ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول بعض الأطعمة خلال هذه الفترة إلى مشكلات صحية متعددة.

لذا نستعرض مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الأسرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، لضمان عيد سعيد وصحي.

نصائح للحفاظ على صحة أسرتك خلال الاحتفال بعيد الأضحى

التحكم في الكميات

- تجنب الإفراط في تناول الطعام من خلال تقسيم الوجبات إلى حصص صغيرة، تناول الطعام ببطء يساعد على الشعور بالشبع بسرعة أكبر.

- احرص على أن تكون أجزاء الطعام معتدلة. قدّم وجبات متوازنة تحتوي على كميات مناسبة من البروتين، والخضروات، والكربوهيدرات.

اختيار الأطعمة الصحية

- اختر اللحوم الخالية من الدهون أو قلل كمية الدهون في اللحوم المشوية، تجنب الأطعمة المقلية واستبدلها بالمشوية أو المطبوخة بطرق صحية.

-الخضروات: ضمّن مجموعة متنوعة من الخضروات في الوجبات لزيادة استهلاك الألياف والفيتامينات والمعادن.

- الحلويات: قلل من تناول الحلويات الغنية بالسكر، يمكنك إعداد بدائل صحية باستخدام الفواكه الطازجة أو المجففة.

تجنب المشروبات السكرية

- الماء: شجع أفراد الأسرة على شرب الماء بكميات كافية، كما يمكن إضافة قطع من الفواكه الطازجة للماء لإضفاء نكهة منعشة.

- العصائر الطبيعية: إذا رغبت في تقديم العصائر، اختر العصائر الطبيعية بدلًا من العصائر المعلبة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

النشاط البدني

- التمارين الخفيفة: بعد تناول الوجبات، شجع أفراد الأسرة على القيام بنشاط بدني خفيف مثل المشي. يمكن أن يساعد ذلك في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالخمول.

- الألعاب العائلية: تنظيم أنشطة ترفيهية أو ألعاب جماعية يساهم في تعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على اللياقة البدنية.

تنظيم الوجبات

- الوجبات المتكررة: تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من وجبة كبيرة، حيث يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة وتجنب الإفراط في الأكل.

- جدولة الوجبات: تحديد أوقات منتظمة لتناول الوجبات يساعد في تنظيم الشهية والتحكم في كمية الطعام المتناول.

مراقبة الأمراض المزمنة

- الأفراد المصابون بأمراض مزمنة: إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من مرض مزمن مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم، يجب التأكد من اتباع نظام غذائي ملائم لحالته الصحية.

- الأدوية: التأكد من تناول الأدوية بانتظام وبحسب تعليمات الطبيب، خاصة خلال فترة الأعياد.