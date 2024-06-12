تعرف على دور أحمد الرافعي في أحداث "ولاد رزق 3"

يعد الفنان أحمد الرافعي واحدًا من الأسماء الجديدة في عالم “ولاد رزق” حيث يطل خلال أحداث الجزء الثالث من العمل الذي يحمل اسم “القاضية” وينطلق عرضه مساء اليوم بجميع دور العرض المصرية والعربية .

فيأتي الرافعي خلال الجزء الجديد من العمل بحالة تمثيلية مميزة وبطريقة جديدة تميل بين الكوميديا والساسبنس طوال الاحداث، فيطل خلال العمل بشخصية معلم إنجليزي يقوم بالتدريس لنجل أحمد عز الذي يقدم شخصية رضا، إلاّ أنه يعشق التمثيل وذلك خلال دراسته في الجامعة، وهو ما يجعله دورًا مميزًا ومليئى بالمفاجأة خلال احداث العمل .

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

ويحمل الفيلم اسم "ولاد رزق- القاضية" وتم تصويره بين السعودية ومصر بعين الصيرة وعدد من شوارع القاهرة وإحدى القرى السياحية.

واستغرق تصويره 9 أسابيع كاملة شهدت العديد من التوقفات، حيث تم تصوير 5 أسابيع خارج مصر و4 أسابيع في مصر.

قصة فيلم ولاد رزق 3

وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الأخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.