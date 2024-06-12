الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحة المرأة: 49 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي عند السيدات

هشام الغزالي
هشام الغزالي

قال هشام الغزالي، رئيس مبادرة “صحة المرأة”، إنه سعيد بالأرقام والإنجازات التي حققها فريق عمل المبادرة خلال الـ4 سنوات الماضية.

“صحة المرأة”

وأكد هشام الغزالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المبادرة تهدف إلى القضاء على فيروس سي وحماية المرأة المصرية من سرطان الثدي، لذا يسير فريق عمل المبادرة على قدم وساق للاكتشاف المبكر عن هذا المرض الخبيث للحفاظ على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة نجحت خلال 4 سنوات، في الوصول إلى 49 مليون زيارة للسيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتابع:" منظمة الصحة العالمية، أشادت بإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة".

سرطان الثدي 

وأشار إلى أنه قبل تدشين هذه المبادرة الرئاسية، كانت نسبة إصابة السيدات بالأورام السرطانية تتعدى 70%، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية وبعد المبادرة، وصلت نسبة الشفاء لـ80% من حالات المراحل الأولى والثانية للأورام السرطانية، معبرًا:"سنصل إلى تقليل عدد الوفيات لـ40% من سرطان الثدي بحلول عام 2040".

صحة المرأة هشام الغزالي السفيرة عزيزة دي ام سي مبادرة صحة المرأة

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