الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى العالم تحقيقا لهدف الطاقة النظيفة

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة قد جاءت بالمركز الـ(10) من ضمن (987) على مستوى العالم في تحقيق الهدف السابع "الطاقة النظيفة" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت بالمركز الـ(79) من ضمن (924) على مستوى العالم في تحقيق الهدف الثالث عشر "الحفاظ على المناخ" وبالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار الجيزاوي، إلى أن الجامعة قد احتلت الفئة (401 - 600) ضمن (2152) جامعة عالميا من 125 دولة، في الترتيب العام، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الفئة الثالثة بالمشاركة مع جامعات أخرى وذلك ضمن عدد (46) جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة. 

وأضاف أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا وان تصنيف التأثير في دورته الخامسة يقيس مساهمة كل جامعة وأدائها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

وأوضح رئيس الجامعة،  أن تصنيف التأثير تظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف بدعم أهداف التنمية المستدامة السابعة عشر التابعة للأمم المتحدة في مجال التعليم والبحث العلمي ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية. 

وأوضح أنه يعتمد التصنيف في طريقة عملة عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير وأنشطة التوعية والادارة والاشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه قد سجلت نتيجة التصنيف البريطاني هذا العام، الذي شاركت فيه أكثر من 2152 جامعة من 125 دوله بالعالم خضعت للتنافس والتقويم وفقًا لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، زيادة في عدد الجامعات المشاركة سواء على المستوى المحلي بزيادة عدد 9 جامعات أو الدولي بزيادة 447 جامعة.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن ظهور الجامعة لأول مرة في تصنيف Round University Ranking (RUR) العالمي لتقييم جودة العملية التعليمية والبحث العلمي وارتقائها لعام 2024، حيث جاءت الجامعة بالمرتبة 1017 عالميًا، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة بنها المركز 16 محليًا من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.

وأشار الجيزاوي، إلى أن جامعة بنها قد ظهرت في تصنيف (RUR)، نتيجة السياسات التي اتخذتها الجامعة في مجال التصنيفات الدولية وما ترتب عليه من عدد من الاجراءات لتشجيع الباحثين على النشر العلمي الدولي المتميز، ودعم نشر الأبحاث في المجلات العالمية المصنفة دوليا وبرامج دعم البحث العلمي الأخرى.

الجدير بالذكر، أن منهجية تصنيف RUR تعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الابعاد الدولية مما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.

جامعة بنها جامعات العالم المركز العاشر ناصر الجيزاوى مؤسسة التايمز

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