الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار فى المخدرات بالقاهرة

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قررت جهات التحقيق بدار السلام الجزئية، اليوم،  حبس مسجل خطر في اتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى.

كانت قد ضبطت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).

ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

دار السلام حبس مسجل خطر بالاتجار بالمخدرات سلاح أبيض حوادث الدستور

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