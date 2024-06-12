الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالا بالعيد القومي.. افتتاح مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى الأمراض الصدرية بدمياط

دمياط
دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مبنى الاستقبال والطوارئ والمناظير بمستشفى الأمراض الصدرية بمدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم لافتتاح عدد من المشروعات بقطاعات الطرق والصحة والتعليم احتفالًا بالعيد القومى لمحافظة دمياط.

حيث تفقدت المحافظ  خلال الإفتتاح الذى جاء بحضور الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة والمهندسة سحر عيسى مدير مديرية الإسكان والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، المبنى واطلعت على ما شهده من أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث يضم قسم الاستقبال والطوارئ عيادات وصيدلية، كما تفقدت قسم المناظير الذى يضم وحدة متكاملة لعمليات المناظير ووحدة للاجراءات التداخلية،  واطلعت على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى على مستوى المحافظة وبعض المناطق بالمحافظات المجاورة،  وتعاون القسم لاتمام الفحوصات للمرضى بالمستشفيات ومعهد الأورام.
وأكدت محافظ دمياط، أن تلك الأعمال جاءت لتحقق طفرة جديدة بمستوى الخدمة الطبية، مؤكدة حرص المحافظة ووزارة الصحة والسكان،  على رفع كفاءة المنشآت الطبية لتطوير الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين وتوفيرها داخل المحافظة للتخفيف عن كاهل المرضى عبء التنقل إلى محافظات أخرى لاستكمال الفحوصات اللازمة.

واستكملت الدكتورة منال عوض محافظ  دمياط، جولتها الافتتاحية لمشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط، بإفتتاح عدد ٥ مدارس بنطاق مركز ومدينة دمياط.
 واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومحمد رمضان مدير مديرية  التربية والتعليم والمهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بإفتتاح مدرسة الشيخ الحسينى سلطان للتعليم الأساسى  ، حيث تفقدت المدرسة التى شهدت أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة على مساحة ٣٧٠٦.٧٠ م٢ بعدد ٢٤فصل بإجمالى ٤٤ فصل دراسى كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى.
 وافتتحت  الدكتورة منال عوض،  مدرسة عزبة الصعيدى الابتدائية المشتركة والتى شهدت أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٧ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل، بمساحة كلية للمبنى ٢٢١١.٤٠ م٢.

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