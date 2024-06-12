عامل يشعل النيران فى زوجته خلال مشاجرة بينهما بكرداسة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل ألقى مادة مشتعلة على زوجته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية ليتسبب فى إصابتها بحروق.

كان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بحروق فى كرداسة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن زوج المجنى عليها تشاجر معها، بسبب خلافات أسرية، وألقى عليها مادة مشتعلة، لتصاب بحروق.

على الفور القت الاجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.