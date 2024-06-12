"طوارئ بالمستشفيات وتنسيق شامل".. هبة الأباصيري تشيد بخطة التأمين الطبي لعيد الأضحى

تقدمت الإعلامية هبة الأباصيري، بخالص التهنئة للأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أشادت خلال حديثها بالجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الصحة المصرية خلال أيام عيد الأضحى.

جهود وزارة الصحة

وأكدت الإعلامية هبه الأباصيري، خلال تقديمها برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن وزارة الصحة رفعت درجة الاستعداد في 14 مستشفى بالمدن الساحلية مع بداية أجازة عيد الأضحى المبارك.

الحفاظ على سلامة المواطنين



وأضافت أن الوزارة أعلنت أيضًا، أن هناك تنسيق شامل مع المستشفيات في المحافظات ومراكز السموم للتعامل سريعًا مع أي ظروف طارئة.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة على المطاعم الغذائية للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين خلال أيام عيد الاضحى المبارك.