نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال الامتحانات بـ دراسات إسلامية بنات بكفر الشيخ

تفقد الدكتور رمضان عبدالله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري أعمال الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ.

وحرص الصاوي على الاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من عدم وجود أية مشكلات أو عقبات للطالبات.

كما تفقد الكنترولات، وانتظام العمل بها على أكمل وجه، ومعمل ذوات البصيرة،ومكتبة الكلية والمصلى الخاص بالطالبات،ثم تفقد المدينة الجامعية والمطبخ ومطعم المدينة والتأكد من انتظام وحسن سير العمل بهما.

وفي سياق متصل عقد فضيلته اجتماعا مطولا مع الدكتور: زكي صبري، عميد الكلية والدكتور ماهر الجبالي، وكيل الكلية للدراسات العليا وعددا من أعضاء هيئة التدريس حيث ناقش بعض العقبات التي تواجه الكلية وبعضا من مشكلات الكتاب الإلكتروني ومعوقات التدريس وإمكانية حلها في إطار اللوائح والقوانين.

ومن جانبه وجه الدكتور زكي صبري عميد الكلية الشكر على زيارة الكلية، وحرصه على تحقيق مصلحة الكلية وتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الكلية.

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني في نهايتها بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم بقيادة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، واصل الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولاته التفقدية للمتابعة والاطمئنان.