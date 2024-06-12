الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفنان طارق الدسوقى يتصالح مع عامل دليفرى بعد اصطدامه به فى إمبابة

الفنان طارق الدسوقى
الفنان طارق الدسوقى

أصيب عامل دليفري بكسر فى ساقه إثر اصطدام سيارة يقودها الفنان طارق الدسوقي به، بدائرة قسم إمبابة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وانتهى الأمر بالتصالح بينهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان قد ورد بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة يفيد بأنه أثناء قيادة الفنان طارق الدسوقي سيارة، اصطدم بدراجة بخارية يقودها عامل توصيل طلبات "دليفري "، مما أسفر عن كسر بساقه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصالح الدسوقي مع المصاب، وتم تحرير محضر بالواقعة.

عامل دليفري كسر فى ساقه اصطدام سيارة مديرية أمن الجيزة حوادث الدستور

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