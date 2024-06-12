الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مصر أكتوبر»: تنسيقية شباب الأحزاب عززت الحوار السياسى البنّاء

جيهان مديح
جيهان مديح

هنأت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالذكرى السادسة على بيان التأسيس الأول والتدشين الرسمى فى 12 يونيو 2018، مشيدةً بأنها حققت حضورًا ملموسًا ومميزًا على الساحة السياسية المصرية، وساهمت في تعزيز الحوار السياسي البناء وتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية، مؤكدة أنها فخر الصناعة السياسة المصرية.

كيان وطني جامع للتيارات ومنصة حوارية لشباب مصر

قالت مديح، في بيان، الأربعاء، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عملت على تدريب وتأهيل العديد من الشباب، ما أتاح لهم الفرصة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية، حيث نجحت في أن تكون منصة تجمع بين مختلف التيارات السياسية، ما ساهم في تعزيز التفاهم والتعاون بين الأحزاب المختلفة، مثمنةً رحلتها المتميزة ككيان وطني جامع، فرض نفسه بقوة على الساحة السياسية المصرية، وينظر إليه كمنصة حوارية جامعة لشباب الوطن من مختلف التيارات السياسية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

أكدت أن إنجازاتها تعكس فخر صناعة السياسة المصرية، حيث نجحت في تقديم نموذج متميز للشباب المصري القادر على القيادة والتأثير الإيجابي في المجتمع، انطلاقا من الدعم الكبير الذي توليه الدولة للشباب وتمكينهم وتأهيلهم، الذي كان له دور كبير في نجاحها، لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه التنسيقية في إثراء الحياة السياسية المصرية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأعربت مديح عن تطلعها لمزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكدًا ضرورة أن مواصلة التنسيقية العمل على تحقيق رؤيتها لتعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب من لعب دورهم الريادي في بناء مستقبل مصرنا الحبيبة، مشددةً على أن الشباب المصري يمتلك القدرة والطموح لتقديم الأفضل للوطن، وقدرته على الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق مزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل.

الساحة السياسية الحوار السياسي تنسيقية شباب الأحزاب التيارات السياسية تمكين الشباب الشباب المصري

مواد متعلقة

حزب الشعب الجمهورى يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب بذكرى التأسيس السادسة

الحرية المصري: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رسخت مفهوما جديدا للديموقراطية

رئيس حزب السادات الديمقراطي: التنسيقية نجحت في صناعة سياسة بمفهوم جديد

حزب المؤتمر: "التنسيقية" شريك مهم في المسيرة السياسية والاجتماعية لمصر

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

المعمل الجنائى يعاين حريق السيارات داخل كومبوند شهير بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة