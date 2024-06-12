الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العدل: تجربة تنسيقية الشباب أعلت من قيم الحوار والتوافق

عبدالمنعم إمام
عبدالمنعم إمام

هنأ عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل،  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الذكرى السادسة للتأسيس قائلاً: “كل عام وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخير”.

وقال رئيس الحزب إن هذه التجربة هى نواة أولى للحوار والتوافق الوطني، حيث بدأت في لحظة انقسام، تجربة أعلت من قيم الحوار والتوافق التي غابت عن مصر لفترة وجعلت من تمكين الشباب وتصديهم للقيادة فعلًا وليس شعارًا، وقدمت مسئولين ونوابا يسعون نحو الأفضل، يجمعهم حب الوطن وإخلاصهم له.

وتابع “أتشرف بمزاملتهم في البرلمان، وأشهد لهم بالسعي والعمل النشيط الذي لا يكل ولا يمل وبسعي دائم نحو الأفضل بحماس لافت وملهم”.

في عيدهم السادس أتطلع إلى مزيد من النجاح والتطوير للمنصة وتمكين أوسع للشباب عبر هذه المدرسة الجديدة على الحياة السياسية المصرية... وإلى الأمام دائمًا".

وتحل اليوم الذكرى السادسة على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تلك المنصة التي استطاعت أن تجمع ٢٦ حزبًا سياسيًا ومئات الشباب السياسي من مختلف الأيديولوجيات والأفكار في تجربة غير مسبوقة برهنت على أن الاختلاف قوة، وأن الوطن يتسع للجميع.

وأكدت التنسيقية أنها خلال السنوات الست عملت بكل كد على تنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال التدريب والتأهيل، وتمكين الشباب في المواقع القيادية وتنظيم الحوارات المجتمعية والسياسية والورش والفعاليات والندوات وتوقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات والهيئات المختلفة لتبادل الخبرات واستثمار طاقة الشباب.

كما قدمت نموذجًا ناجحًا للقيادة الواعية من خلال أعضائها نواب المحافظين، ومثالًا للتنوع وأغلبية التأثير من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت التنسيقية أن النجاح هو مجرد بداية والاستمرار في النجاح تحد يستدعي العمل المستمر والدءوب.

وإيمانًا من التنسيقية بالتطوير المستمر، فإنها تتعهد ببذل كل الجهد من أجل الاستمرار في النجاح والبناء على تلك التجربة الفريدة من أجل تنمية حقيقية ومستدامة، ورؤية بمفهوم جديد.

تنسيقية شباب الأحزاب التوافق الوطني تمكين الشباب حب الوطن العمل النشيط الحياة السياسية

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