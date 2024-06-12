أبو عطيوي لـ"الدستور": مصر ستشارك في تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

أكد الكاتب الصحفي ثائر أبو عطيوي، أن مصر ستشارك في متابعة وتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي بشن وقف حرب غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي تبنى مشروع القرار الأمريكي بشأن وقف الحرب والعدوان على قطاع غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسري سيكون مهما من أجل وقف الحرب.

وقال أبو عطيوي إن قرار مجلس الأمن يعتبر مهما ولا بد من تنفيذه، وهذا نظرا للواقع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل استمرار القصف والمجازر والقتل والتدمير والتهجير والنزوح والتجويع الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف الحرب على غزة، وضمن النسخة الأخيرة من النص، الذي يرحب بمقترح الهدنة الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار الكاتب الصحفي الفلسطيني إلى أن قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف الحرب وإطلاق النار في قطاع غزة قد لاقى ترحيبا واسعا، حيث الأخبار الواردة تظهر أيضا أن هناك إمكانية باتت بالأفق القريب لتطبيق القرار، نظرا للترحيب الواسع الذي يشمل معظم دول العالم.

أبو عطيوي: نعول كثيرا على مواقف الدول العربية وخاصة مصر

وتابع أبو عطيوي: "كفلسطينيين نعول كثيرا على مواقف الدول العربية الشقيقة الداعمة لشعبنا الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات، وخصوصا دور جمهورية مصر العربية التي كان لها الدور الأبرز والأهم في تقديم المقترح المصري لإنجاز صفقة التبادل والهدنة المؤقتة، وهو المقترح الذي سبق مقترح الرئيس الأمريكي، والذي يعتبر المقترح المصري هو بالأصل الأساس وقاعدة الانطلاق الذي اعتمد عليها الرئيس الأمريكي في مبادرته الأخيرة، لأن مصر قد بذلت جهودا مضنية وشاقة من المباحثات والمفاوضات واللقاءات حتى استطاع الرئيس الأمريكي أن يحمل المقترح ويقدمه لمجلس الأمن للموافقة عليه من أجل تنفيذه".

واختتم أبو عطيوي تصريحاته قائلا: "هنا نؤكد على دور جمهورية مصر العربية التي سيكون لها النصيب الأكبر في استمرار آلية المتابعة والتنفيذ للهدنة في حال وافقت جميع الأطراف ذات العلاقة عليها، ولهذا الدور المصري سابقا ولاحقا هام وضروري من أجل ضمان انجاز قرار تنفيذ الهدنة المؤقتة بكافة تفاصيلها دون حدوث أي اشكالية أو عراقيل".