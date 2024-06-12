الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد صلاح العزب يكشف حقيقة تحضيره لـ"سفاح التجمع" (خاص)

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

كشف السيناريست محمد صلاح العزب عن تحضيره لمسلسل يحمل اسم "سفاح التجمع" وأنه بالفعل شرع في التحضيرات وكتابة الحلقات بعدما تعاقد عليها الفنان حسن الرداد التي ستكون 8 حلقات، خاصة أن قضيته شغلت الرأي العام ولاقت اهتمامًا كبيرًا.

وقال العزب، لـ"الدستور":"أعمل حاليًا، على كتابة مسلسل سفاح التجمع وهو عمل ليس بالتوثيقي أو التسجيلي، إنما عمل درامي خيالي يستند للقصة الحقيقية، خاصًة أن هذه القصة حاليًا تهم الجمهور والرأي العام".

وعن سر اختياره لفكرة سفاح التجمع، أضاف: "شعرت بأنها امتداد لفكرة سفاح الجيزة ففكرت في العمل عليها فورًا، خاصة أن اهتمامتي ناحية مسلسلات الجريمة في الوقت الحالي، والفكرة جاءتني من خلال أن الناس انخدعت فيه، وهو بيأكد على فكرة إن البنى آدمين لا يمكن أن نحكم عليهم من المظهر الخارجي، وإن لكل إنسان جانب مُظلم، لا يعلمها عنه أي شخص حتي أقرب الناس له".

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ولفت إلى أن حسن الرداد تعاقد بالفعل على المسلسل، حيث وجد أن اختياره خارج الصندوق، ولديه قدرات تمثيلية هائلة، مشيرًا إلى أن التصوير سيبدأ بعد شهر ونصف من الآن، حتي يتم الانتهاء من التعاقد مع باقي الفنانين وعن حقيقة وجود جزء ثانٍ من مسلسل سفاح الجيزة، قال: "حتي الآن لا يوجد أي تحضيرات أو الحديث عن وجود جزء جديد منه".

"سفاح التجمع"

ووصلت أسر ضحايا "سفاح التجمع"، منذ قليل لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل فتياتهم.

وحضرت سيدتان وأربعة رجال وبدت عليهم علامات الحزن والتأثر بما وصلوا إليه وفقدانهم فتياتهم على يد "سفاح التجمع" وجلسوا منتظرين بدء الجلسة.

ووصل المتهم وسط حراسة أمنية مشددة تمهيدًا لمحاكمته وسط حضور إعلامي مكثف، ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات، تضمنت القتل المقترن بالخطف والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء. 

وأحالت النيابة "سفاح التجمع" للجنايات عقب انتهاء التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بورسعيد.

الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب السيناريست محمد صلاح العزب محمد صلاح العزب سفاح التجمع حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل سفاح الجيزة

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