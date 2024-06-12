الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في بناء مسجدين بنطاق مجمع الأسواق

جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المنطقة المحيطة بمجمع الأسواق ومول الملابس الجديد بحي العرب، وذلك لمتابعة سير الأعمال في إنشاء ٢ مسجد جديد بالمنطقة، من خلال المشاركة المجتمعية لرجال أعمال بورسعيد، رافقه خلالها الاستاذ محمد سعده رئيس الغرفة التجارية الشركات المنفذة للمساجد ورئيس حي  الشرق  لمياء الجيار ورئيس حي العرب  فوزي الوالي.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه يجرى حاليا العمل في إنشاء  مجمع إسلامي متكامل  يضم مسجد جديد ودار مناسبات  بشارع النصر وأمام بازار بورسعيد الجديد، مشيرا إلى أنه يجرى أيضا العمل في إنشاء مسجد كبير في نهاية مول الملابس الجديد outlet.

ويأتى ذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد، للارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالكامل، لتصبح منطقة حضارية على أعلى مستوى، تليق بالمشروعات العملاقة التي يشهدها حي العرب في مجال الأسواق الحضارية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المسجدين سيقامان على أعلى مستوى، ويشمل المجمع الإسلامي مصلى كبير للرجال، ومصلي للنساء، ويوجد به قاعات للمناسبات تقام فيها مناسبة عقد القران، ويجاور المسجد حديقة كبيرة بها مقاعد لاستقبال المواطنين وتقام بها العديد من الفعاليات، مؤكدا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

ووجه محافظ بورسعيد، الجهات التنفيذية بالإسراع في معدلات العمل، والتنسيق بين الجهات القائمة على العمل لسرعة الانتهاء من إنشاء المسجدين وافتتاحهما في أقرب وقت.

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