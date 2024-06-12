ارتفاع وفيات حريق الكويت إلى 49 حالة

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق المنقف إلى 49 حالة.

ووجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، المسئولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع حريق المنقف ومحاسبة المسئولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.

أمير الكويت يعزى أسر الضحايا

وحسب وكالة الأنباء الكويتية بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز لأسر ضحايا حريق منطقة المنقف، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف معربا عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل.

اشتعال النيران في المنقف

اشتعلت النيران في أحد الأبراج التي يسكنها العمال الأجانب في مدينة المنقف جنوب الكويت، ما أسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقطات الأولى للحريق ومحاولات العمال اليائسة للهرب من ألسنة النيران المشتعلة.

وحسب شبكة "دويتش فيله" الألمانية، فقد تم احتواء الحريق بالكامل، وجار التحقيق في ملابساته، وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن أكثر من 35 شخصا قتلوا بعد أن اجتاح حريق مبنى يسكن فيه عمال أجانب في جنوب الدولة الخليجية، وقال مسئولون إنه يجري التحقيق في سبب الحريق الذي أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 30 شخصا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحريق بدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء واجتاح المبنى المكون من ستة طوابق والمليء بالعمال في منطقة المنقف.

وقال مسئول كبير في الشرطة للتليفزيون الرسمي إن "المبنى الذي وقع فيه الحريق كان يستخدم لإيواء العمال، وكان هناك عدد كبير من العمال".

وأضاف: "تم إنقاذ العشرات، لكن للأسف سقط العديد من القتلى نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق".

مخالفات البناء

واتهم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أثناء زيارته للموقع، أصحاب العقارات بالمخالفات والجشع، مشيرًا إلى أنها ساهمت في وقوع الحادث.

وقال الشيخ فهد: "للأسف جشع أصحاب العقارات هو الذي يؤدي إلى هذه الأمور".

وقال قائد كبير في الشرطة الكويتية إن "المبنى الذي وقع فيه الحريق كان يستخدم لإيواء العمال، وكان هناك عدد كبير من العمال به، وتم إنقاذ العشرات، لكن للأسف هناك العديد من الوفيات نتيجة استنشاق الدخان الناتج عن الحريق".

وأضاف: "نحن ننبه ونحذر دائما من تكديس أعداد كبيرة من العمال في السكن، دون تقديم تفاصيل عن نوع عمل العمال أو موطنهم الأصلي".