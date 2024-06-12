الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كلنا واحد".. أقسام ومراكز الشرطة تواصل دعم محدودي الدخل بالمحافظات

كلنا واحد
كلنا واحد

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات المختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات الامن بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.

وزارة الداخلية مراكز الشرطة عيد الأضحى مديريات الأمن

مواد متعلقة

العميد أحمد فاروق: الإخوان عدو الدولة الأول.. ويبثون الشائعات لزعزعة الاستقرار

مدير إدارة جرائم تقنية المعلومات: الشرطة تتعامل مع بلاغات الابتزاز الإلكتروني بسرية تامة

الدكتورة ياسمين عراقي: وزارة الشباب تواجه الأفكار الهدامة بالتوعية الميدانية

محمد فايز فرحات: نحتاج إلى نخبة جديدة عقلانية مثقفة وعلمية ووطنية

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو الإخوان المسىء لمطار القاهرة

مفاجأة بشأن وفاة أصغر حاج أثناء أداء المناسك هذا العام.. "الداخلية" تكشفها

رئيس قصور الثقافة: يجب تعزيز الشراكات الوزارية لمكافحة الأفكار الهدامة

مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية تكشف أسباب ظهور الأفكار الهدامة

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودى فى «ولاد رزق 3»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة