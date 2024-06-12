"كلنا واحد".. أقسام ومراكز الشرطة تواصل دعم محدودي الدخل بالمحافظات

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة لتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل لدعم أهالينا بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، استمرارًا للجهود التى تبذلها الأجهزة والقطاعات المختلفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية لدعم أهالينا وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الأضحى.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات الامن بتوزيع عبوات غذائية على محدودى الدخل بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة لدعم أهالينا.