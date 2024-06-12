أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. مفاجأة سارة من وزارة الزراعة بتخفيضات هائلة تصل إلى 30%، بشرت وزارة الزراعة المواطنين بانخفاض أسعار الأضاحي 2024 في مصر، حيث تتراوح التخفيضات من 10% إلى 30% مقارنة بأسعار العام الماضي، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للتخفيف من الأعباء على المواطنين خلال موسم عيد الأضحى 2024.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

يهتم ملايين المصريين بمعرفة أسعار الأضاحي لعام 2024 مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، خاصة مع إعلان وزارة الزراعة عن طرحها أضاحي بأسعار مخفضة عجول وخرفان بنسبة 30% عن أسعار السوق.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

أسعار الأضاحي 2024 القائم في السوق

كيلو اللحم البقري الكبير السن: 120 جنيه مصري. كيلو اللحم البقري الصغير السن: 150 جنيه مصري. كيلو اللحم البتلو: 250 جنيه مصري. كيلو اللحم الجاموسي: 155 جنيه مصري. كيلو اللحم البقري القائم: 175 جنيه مصري. كيلو لحم الأغنام: 190 جنيه مصري. كيلو لحم الخراف القائم: 200 جنيه مصري (يتراوح سعر الخروف كاملًا من 6 إلى 10 آلاف جنيه). كيلو لحم الماعز القائم: 190 جنيه مصري.

أسعار الأضاحي 2024 في مصر

أسعار الأضاحي 2024 الحية

تتراوح أسعار العجول في السوق من 35 إلى 40 ألف جنيه مصري.

سعر كيلو لحم العجل البلدي (400 كيلو): من 60 إلى 80 ألف جنيه مصري.

أسعار الأضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة

توفر وزارة الزراعة أضاحي بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن السوق، وذلك من خلال منافذها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وجاءت أسعار الأضاحي 2024 في منافذ وزارة الزراعة على النحو التالي:-