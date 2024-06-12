باحثة: أمريكا لا تريد دخول إسرائيل حرب مع لبنان.. ولكن نتنياهو له رأي آخر

قالت الدكتورة إيمان شويخ أكاديمية وباحثة سياسية، إن هناك معطيات كثيرة برزت في الآونة الأخيرة وأهمها الاجتماعات التي حصلت منذ يومين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وتحديدًا بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف شويخ، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاجتماعات تطرقت إلى الوضع اللبناني، وكان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر، فأمريكا لا تريد هذه الحرب بتاتًا وهي لن توفر الغطاء لهذه العملية، في حين أن نتنياهو يريد نوعًا ما الاستمرار في هذه العملية ولكن ليس بشكل موسع.



وأوضحت، أن هناك معطيات تقول إن نتنياهو قام بإسقاط الكثير من الخطط التي أعدها الجيش الإسرائيلي من أجل الهجوم على لبنان وتنفيذ حرب موسعة، لأن نتنياهو لا يمكنه أبدا القيام بهكذا حرب واسعة طبعا سيستعمل فيها كلا الطرفين ما يمتلكان من قدرات بدون غطاء أمريكي تحديدا ودولي وهذا غير متوفر الآن.

